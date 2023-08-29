台北市政府網站平台於下午4時17分發生伺服主機異常，經資訊局監控發現，於20分鐘內完成排除。（台北市議員洪婉臻提供／劉彥宜台北傳真）

台北市長蔣萬安29日上午前往上海參與雙城論壇，民進黨台北市議員洪婉臻發現，蔣萬安前腳一出國門，市府官網竟全部大當機，直到下午4時30分才修復，時間點巧妙，令人猜想恐怕是大陸的另一波資訊戰。資訊局回覆，市府網站下午發生伺服主機異常約20分鐘，目前尚未確認原因，將持續留意平台穩定性。

洪婉臻質疑，蔣萬安前腳一出國門，市府官網竟全部大當機，直到下午4時30分才修復，時機太過巧妙，難道這又是大陸另一波資訊戰？台北市各局處官網如此容易破解，北市資安究竟何在？

她批評，蔣萬安今年5月於議會曾稱，「對於共機暴力擾台我嚴重譴責」，如今卻又換另一種說法，現階段兩岸之間的確不平靜，因此「兩岸迫切需要對話、以行動創造契機」，以合理化自己出席的重要性。在蔣萬安身上，見識到何謂「說話的藝術」。

洪婉臻要求，蔣萬安在上海勿忘自己是台北市長，不是大陸的小老弟， 對於台灣主權、尊嚴、權利等都該堅定捍衛。在對等、尊嚴的前提下，應該為台灣同胞謀福祉，說該說的話、做該做的事。

資訊局回應，北市府網站平台於下午4時17分發生伺服主機異常，經資訊局監控發現，於20分鐘內完成排除，並恢復正常運作，同時間機房也發出溫度偏高告警，目前尚難確認是否因此影響主機穩定度，未來將持續留意平台穩定性，持續提供民眾良好服務。