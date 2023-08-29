今年6月剛遞補上新竹縣湖口鄉縣議員的范振龍，去年參選時請范姓宗親們協助蒐集受賄名單，並指示宗親發給選民現金1000元、非宗親則500元，新竹地方法院一審依交付賄賂罪將范振龍判刑2年，緩刑5年，上訴後，台灣高等法院二審認定，一審以刑法59條情可憫恕減刑未恰當，改判囚3年2月。褫奪公權4年。可上訴。

判決指出，范振龍在2022年9月2日登記為新竹縣第2選舉區縣議員候選人，詎其為求順利當選，竟請託宗親范秉興在新竹縣湖口鄉進行現金買票，對方再請他人協助買票，分別以每票500至1000元不等現金向選區有投票權之人買票，在縣議員選舉中投票予范振龍。

台灣高等法院考量范振龍、范秉興坦承賄選之犯行，符合公職人員選舉罷免法第99條第5項後段之規定，得依該規定減輕其刑，但並無情可憫恕，符合刑法59條減刑之處。 將范振龍判刑3年2月。褫奪公權4年。