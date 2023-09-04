桃園市環保局4日上午8時許接獲新竹縣通報，德盛溪水遭染成藍色，桃園環保局派遣稽查員前往楊梅區與新竹縣交界處，與環境部北區環境管理中心、新竹縣環保局會合後稽查，循線查獲有公司因管線破裂造成藍色廢水流出廠外，依違反《水汙染防制法》將可開罰3萬以上300萬以下罰鍰。

環保局表示，4日上午桃園環保局接獲通報湖口鄉中山路三段德盛溪發現有藍色水情形，隨即派遣5名稽查員前往稽查，並於環境部北區環境管理中心與新竹縣環保局會同稽查，發現1間染整廠因池槽廢水輸送過程中，管線破裂導致藍色廢水流至放流槽，續流至下游德盛溪，汙染河川水體，環保局令其停止排放並依違反《水汙法》30條告發，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局指出，本次事件由業者操作不慎造成汙染，環保局立即要求業者調派水車緊急應變、抽除藍色廢水，同時派員清理死魚。若限期未清理完畢，將按次處分。