國民黨總統參選人侯友宜今出席桃園、嘉義同鄉會挺侯大會。（陳夢茹攝）

國民黨總統參選人侯友宜今出席桃園、嘉義同鄉會挺侯大會。（陳夢茹攝）

國民黨總統參選人侯友宜今出席桃園、嘉義同鄉會挺侯大會，主辦單位喊出現場湧進3000人，侯友宜笑說，支持者很熱情，連排隊用的紅龍柱也攔不住，差點連褲子都被拉下來，現場氣氛相當熱絡，議長邱奕勝、立委萬美玲、呂玉玲及多名藍營市議員都前來站台拉票。

侯友宜先感謝現場的支持者，周末明明可以在家睡到自然醒，卻選擇一大早就來支持他，這份恩情會用選贏總統選舉來回報大家，自己也是窮苦人家出身，最能理解人民的辛苦。

侯友宜回憶小時候的日子，他說，嘉義是很純樸的縣市，從小便與嘉義同鄉會的陳姓兄弟檔熟識，陳姓兄弟檔家裡養豬、自己家裡則是負責殺豬，有時候沒有錢就用送豬肉相抵，但嘉義人不怕辛苦，長大後他隻身赴北唸警校，雖然很窮但沒有向家裡拿任何一毛錢，是國家養大並培育自己，因此當警察後最難抓的、有危險的都衝第一。

侯友宜說，後來自己擔任市長，尚未表態要選總統前，自己是民調最高的5星市長，甚至更是4連霸，一宣布參選，謠言、謾罵、汙辱聲不間斷，他笑說「如果有1天沒有新聞罵我，那真的是我賺到」。他還說，台灣現在身處危險當中，全世界都在討論我們的安全，不過台灣人卻多數沒有警覺，自己會運用過去參與無數槍戰的經驗，誓死捍衛、保護人民。