桃園市近年積極規畫社會住宅，蘆竹1號社宅於2020年開工，這個月終於完工，今天舉行入厝活動儀式。市長張善政表示，社宅要蓋得好，服務也要做好，承諾會繼續照顧有需求的民眾，打造更多宜居好宅。

蘆竹1號社宅位於蘆竹區大新三街，考量不同家戶類型及需求，內部規畫有1、2房的多元房型，約提供114戶住宅單元，為地上11層、地下2層的建築物，更配有店鋪。地理位置也相當方便，大新三街可接續通往桃園國際機場及主要聯外幹道大竹路，附近也有公園及國中。

張善政表示，很高興又看到社宅多落成1棟，這已經是近期啟用的第11棟，蘆竹1號社宅可以容納114戶的居民，由於社會住宅與社會福利相關聯，內部也有規畫社福空間，舉例來說有公共托育中心、關懷據點等。他更大讚蘆竹1號社宅地理位置好，附近有228 紀念公園、大竹國中及日本伊藤萬游泳學校，環境清幽又便利。

張善政說，市府也有成立社會住宅服務中心，積極去探訪入住後的居民，看看他們有沒有什麼需求，敦親睦鄰，並與附近的住戶保持良好的互動關係，希望能繼續替居民打造最優質的社宅環境，讓有需求的朋友可以被照顧到。

社會住宅服務中心有推出「具溫度的社宅計畫」，關注全齡照顧與社區 營造發展，包括舉辦假日社區聯合市集活動、樂齡健康講座及親子益智趣味遊戲等，打造與地方共融的社宅環境。根據統計，社會住宅服務中心在今年第2季各社宅住戶關懷訪視次數就高達8067次，包含安排居家送藥、送餐服務，社工服務及其他社政服務等，提供更全面性的支援照顧，為社宅民眾打造溫馨又溫暖的家園。