國民黨立委王鴻薇今日揭露，有史以來最貴的25億屏東棒球場，得標廠商隆大營建獨董竟有菊系大將、信賴台灣之友會祕書長陳金德，質疑前瞻計畫變成綠友友的「錢沾」計畫。對此，陳金德三點聲明駁斥，指這些完全是惡意影射，低劣的蓄意抹黑，有損自身名譽，「王鴻薇不要躲在言論免責的保護傘下無的放矢，踐踏立委專業。」

他稍早在臉書發布三點聲明，首先，2014年7月31號高雄氣爆，他是時任環保局長，與環保局同仁徹夜稽查，證實是李長榮化工公司操作不當，大量丙烯外洩，導致氣爆，他並非負行政責任下台。

關於王鴻薇指涉棒球場一案，他強調，自己絕無和任何包含前屏東縣長潘孟安、屏東縣長周春米，相關屏東縣府人員，有過直接或間接接觸、談話、介入此案。

他最後指出，王鴻薇不要躲在言論免責權的保護傘下，惡質影射，請提出證據資料或證人，證明此案跟他有關。如果沒有就是蓄意的造謠，他認為這是非常惡質的政治攻擊，令人感嘆，此舉更是踐踏了立法委員的專業性，也辜負了該選區選民的付託。