副總統賴清德出訪巴拉圭並過境美國，外交部今天表示，這段期間傳出不少假訊息，特別是針對推特，現在稱為「x」的媒體平台。經過外交部檢舉，這個惡意帳號已經在今天遭到移除下架，外交部對假訊息的態度，就像對性騷擾的態度一樣，都是「零容忍」。

外交部今天舉行例行記者會，國際傳播司司長徐詠梅表示，目前網路上有一些虛假訊息的傳播，特別是針對推特，現在稱為「x新媒體」的平台，有一個惡意的帳號，以不實的資訊及不實的文件來抹黑政府，外交部已經在第一時間做處理。

外交部昨天發布一個新聞稿，駁斥有心的人士在特定的網站或社群媒體平台，惡意的散布偽造文件，其中包括推特現在稱為x的惡意帳號，謊稱我國政府巨額捐款給巴拉圭以鞏固邦誼等不實資訊。

徐詠梅表示，經過外交部第一時間向推特公司檢舉，這個惡意帳號已經在今天8月17日遭到移除下架，外交部對於推特公司善盡社會責任，即時打擊錯假訊息表示肯定和感謝，也再一次譴責有心人士偽造不實文件，刻意捏造謠言，意圖操弄輿論。

外交部也提醒國人，務必要提高警覺，加強對於媒體訊息的識讀能力，並善用事實查核機制，切勿輕信或是傳播錯假訊息，以慎防敵對勢力對我國進行認知作戰。

外交部發言人劉永健指出，外交部對假訊息的態度，就像對性騷擾的態度一樣，都是「零容忍」，兩者一樣令國人厭惡，一樣對社會造成的傷害。面對假訊息的認知作戰，外交部一定快速澄清，堅定立場，並強力回擊。

他說，針對此次事件，外交部昨天下午已經向內政部刑事警察局報案，刑事警察局也已收到外交部提供的相關資訊，偵辦進度應該由警方來對外說明。

劉永健指出，蔡英文總統之前在今年3月、4月間，出訪瓜地馬拉及貝里斯，在過境美國期間也傳出連串的假訊息，這些假訊息的目的，無非是要破壞政府的威信、分化社會、打擊邦交、損害台美關係。

至於意圖對台灣邦交打擊的源頭，他認為，大家都很清楚，外交部再次呼籲國人提高警覺，對於網路上未經查證，或是無法查證的假訊息，請勿輕信轉傳，避免自己受到誤導也誤導大家。