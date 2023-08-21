瓜地馬拉20日舉行總統、副總統選舉第二輪投票，曾表明要加強與中國關係的「種子運動黨」總統候選人阿雷瓦洛勝選。外交部今天表示，我國政府已透過駐瓜國大使館致賀。阿雷瓦洛對於台瓜兩國友好邦誼具深刻認識，大選期間也在公私場合多次表達支持與我國維持邦誼的立場，我國將與瓜國新政府在既有的良好基礎上攜手合作，深化各項交流與合作。

外交部發言人劉永健指出，瓜地馬拉共和國8月20日舉行總統、副總統選舉第二輪投票，最高選舉法院於同日完成計票作業，由「種子運動黨」總統候選人阿雷瓦洛及副總統候選人艾蕾拉以逾百分之58得票率勝選，阿雷瓦洛已於20日晚間召開記者會發表勝選感言。

他說，瓜地馬拉順利完成本次選舉，再次展現瓜國政治民主成就及人民民主素養，我國政府向瓜國政府及人民、阿雷瓦洛總統當選人及艾蕾拉副總統當選人表達誠摯賀忱，並已透過駐瓜國大使館致賀。

劉永健強調，阿雷瓦洛於1994年擔任瓜地馬拉外交部次長任內曾應邀訪台，對於台瓜兩國友好邦誼具深刻認識，此次大選期間也在公私場合多次表達支持與我國維持邦誼的立場。

他說，台灣與瓜地馬拉邦誼篤睦，我國政府基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好情誼，將與瓜國新政府在既有的良好基礎上攜手合作，深化各項交流與合作，增進雙方人民福祉。