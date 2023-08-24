阿根廷總統大選初選結束，目前領先的極右派的候選人米雷伊受訪時表示，他若當選，上任後將凍結和中國的關係。外交部拉美司長鄭力城今天表示，外交部已注意到，事實上，我政府與阿根廷目前大選領先的前三大陣營都有接觸，未來會保持良好的互動，讓他們了解台灣希望與阿根廷實質發展關係的意願。

阿根廷當地時間8月13日進行總統大選第一輪投票，米雷伊目前呈現領先，預計於10月22進行第二輪投票，獲勝者將在12月10日就職。阿根廷1972年與台灣斷交，我目前在阿根廷設有商務文化辦事處，現任駐阿代表為前拉美司長謝妙宏。

對於米雷伊表示當選將凍結和中國的關係，鄭力城表示，我們認為這說法，能夠很現實的體認到，目前在拉丁美洲很多國家在跟大陸經貿交流上面並沒有獲得實質好處。

他舉例，很多我們之前的邦交國，包括像是尼加拉瓜、薩爾瓦多，在跟中國建交之後，不僅在對中國貿易上呈現嚴重入超，對中國的出口甚至還低於對我們的出口，「我想這個都是很具體的例證，就是他們與中國經貿交流的過程中間，並沒有辦法獲得實質好處」。

鄭力城表示，他相信這樣的情況已經讓阿根廷的人注意到，也讓這個初選領先的候選人注意到，在阿根廷大選結果揭曉之後，我們也會持續來關注這樣的情況。

媒體詢問我們跟阿根廷各陣營是否有來往？他強調，「我可以在這邊很明確的跟各位說，得票率最高的前三大陣營，我們都有接觸」，未來也會保持良好的接觸和互動，讓他們了解台灣積極和阿根廷發展實質關係的意願。