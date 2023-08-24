北韓於台灣時間24日上午2時50分左右，從平安北道東倉里地區，向南發射1枚偵察衛星火箭。外交部表示，該枚火箭雖發射失敗落海，但屬於使用洲際彈道飛彈（ICBM）技術，已違反聯合國安理會相關決議，外交部對此表達嚴正譴責。

北韓中央通信社報導，北韓國家宇宙開發局今天凌晨在鐵山線西海衛星發射場，進行搭載「萬里鏡一號」偵察衛星的「千里馬一號」火箭第二次發射，火箭在飛行時，因緊急爆炸系統缺失，導致發射失敗，但也預告10月將進行第三次發射。

對此，外交部發言人劉永健表示，雖然該枚火箭發射失敗落海，但屬於使用洲際彈道飛彈（ICBM）技術，已違反聯合國安理會相關決議。外交部對此表達嚴正譴責，並呼籲北韓棄暗投明，遵守聯合國安理會相關決議。

外交部重申，台灣是印太社群的重要成員，將持續與美國等理念相近國家同一立場，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並致力維護區域穩定、和平與繁榮。