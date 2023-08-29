因應蘇拉颱風來襲，外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處今晚宣布啟動颱風應變機制，8月30日當天將提前發放護照並將延長領照服務時間至晚間20時。有急難救助需求擬臨時辦理護照的國人也可洽台灣桃園國際機場辦事處協助。

外交部領務局指出，民眾若申請一般件護照，8月30日上午8時30分起即可領取當日下午應領之護照；8月30日下午12時30分起即可領取8月31日全日應領之護照；旅行社件則於下午13時30分後發放。

若申請的是速件護照，領照時間為8月30日者，依收據上的領照時間領取。8月30日當日申辦速件並於下午16時前完成遞件者，則可於當日領照。

領務局表示，如果各地方政府宣布8月31日停止上班，已完成網路預約在8月31日遞件之民眾，則可擇期於未來兩週（9月1日起至9月14日）內周一至周五的上班日，依照原預約的同一時段前往外交部領事事務局（中央聯合辦公大樓北棟）或各辦事處辦理。如果無停止上班情形，領務局及外交部各辦事處仍將依公告受理時間提供各項服務。