聯合國（UN）今天表示，東南亞有數十萬人被犯罪集團脅迫進行網路詐騙，往往受到酷刑威脅。
法新社報導，聯合國在一份報告中指出，許多人被拐賣從事網路犯罪活動，並遭遇酷刑或性暴力等嚴重侵犯人權的行為。
聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）說：「被迫參與這些詐騙活動的人，在被迫犯罪的同時也遭受著非人道待遇。」
「他們是受害者，不是罪犯。」
報告表示，由於網路詐騙的秘密性，以及政府當局反應的分歧，東南亞網路詐騙危害的規模難以衡量。
然而，報告也指出，據可靠消息來源，緬甸全國至少有12萬人可能被軟禁，被迫進行網路詐騙。
報告還提及，估計在柬埔寨大約有10萬人受害。
至於東南亞其他國家，寮國、菲律賓和泰國被認定為主要目的地或中轉地，至少有數萬人涉及網路詐騙。
聯合國表示，這些詐騙中心每年產生高達數以十億計美元收入。
受害者來自東協（ASEAN）國家、中國大陸、香港、台灣、南亞以及更遠的非洲和拉丁美洲。
報告稱，儘管女性和青少年也是受害者，大多數被販運從事網路詐騙的人是男性。
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