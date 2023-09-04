Liontown目前股價大漲9.5%，報2.87澳元。
新的出價為每股3澳元，較上周五的收盤價2.62澳元溢價14.5%；並且也較Albemarle在三月底出價的2.50澳元，高出20%。此亦為Albemarle第四次出價。
Liontown表示，在沒有更高報價的情況下，董事會擬一致性地建議股東投票贊成該新出價；並且董事會將完成一份獨立專家報告，對交易進行審查。
新的提議推進Liontown股價在周一最多漲11.5%，報2.92澳元，為7月14日以來最高水準。
澳洲的鋰業新興企業正經歷著收購熱潮，它們較低的估值和現金需求，吸引了全球一些頂級電池材料生產商，以及其它爭取鋰供應的買家。
Liontown控制著西澳洲兩個大型鋰礦藏，包括定於2024年中首次投產的旗艦計畫Kathleen Valley，這是世界上最大、等級最高之一的硬岩鋰礦(hard rock lithium)。
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