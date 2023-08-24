北韓今天上午二度發射間諜衛星失敗，官媒立即報導並表示10月將再嘗試；南韓統一部分析，立即公布明確時間可能代表平壤當局對技術進展具有相當信心。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天凌晨3時50分左右發射所謂的「運載火箭」，據南韓軍方追蹤掌握情報，這次發射以失敗告終，火箭部件分別落入朝鮮半島西方約300公里及350公里處海域。

北韓中央通信社（KCNA）稍晚報導證實這次衛星發射失敗，表示在徹底調查原因並採取措施後，將於10月進行第3次偵察衛星發射。

南韓統一部官員向媒體分析，為使發射更具意義，北韓很可能會在10月10日勞動黨創建紀念日之前再次嘗試發射間諜衛星。南韓情報當局先前曾以北韓第一次發射衛星相關資訊及9月9日朝鮮民主主義人民共和國（北韓）成立日，推測第二次發射可能在8月底至9月初，北韓22日預告的發射時間（8月24至30日）也接近這段期間。

平壤當局今年5月第一次發射失敗後未確切發表下次發射日程，僅表示會儘快進行第二次嘗試，這次則在報導發射失敗消息時立即表示會在10月再次嘗試，看起來對整體技術進展更有把握。

不過，合同參謀本部相關人員表示，北韓利用洲際彈道飛彈（ICBM）技術發射運載火箭，但至今3次發射ICBM成功，2次發射運載火箭卻失敗，顯示北韓ICBM技術可能仍不夠完善。

分析指出，北韓在技術人力不足的狀況下，在3個月內就進行第二次衛星發射，顯示平壤當局可能未就發射失敗懲處相關人員。媒體提出北韓獲得俄羅斯技術協助的可能性，但官員表示並未掌握到相關情資。

南韓軍方早已做好打撈作業準備，除事先在黃海（韓稱西海）部署軍機、船艦，在遠洋海域則與美軍合作。但若殘骸落入菲律賓海域，可能很難取得。南韓軍方先前透過打撈第一次發射衛星殘骸，判斷北韓衛星尚不足以供軍事所用。