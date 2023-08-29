「清明上河圖」變身潮玩庫柏力克熊！故宮首次與日本潮玩品牌MEDICOM TOY聯手，將經典文物跨界潮流公仔，誕生首款「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊，29日首發日現場限量發售100組，吸引了不少粉絲排隊搶購。

故宮院長蕭宗煌表示，疫後故宮面臨的首要挑戰，是把故宮帶回觀眾的心目中，更希望故宮品牌成為民眾的日常。為吸引國內外觀眾回流，故宮推出亮點特展、優化觀眾服務、舉辦多元推廣活動，也透過品牌異業結盟「主動出擊」觸及新客群，如推出樂事聯名洋芋片、哈根達斯聯名冰淇淋月餅、大苑子荔枝紅了手搖飲等。這次故宮首度聯名藝術潮玩庫柏力克熊，代表故宮持續以開放多元的精神「走向觀眾」，將故宮文物從藝術殿堂融入民眾日常生活當中。

故宮主任秘書徐孝德說明，日本知名玩具品牌MEDICOM TOY公司，自2001年推出第一代庫柏力克熊，這款萌感的招牌小熊，曾與大英博物館、美國現代藝術博物館MoMA、荷蘭梵谷博物館等國際博物館聯名推出藝術限定款，成為風靡全球的潮玩收藏品。此次故宮與MEDICOM TOY聯名推出故宮珍藏版，雙方從發想設計到技術研發約歷時一年半，創新運用水轉印技術，讓庫柏力克熊「穿」上故宮人氣國寶〈清院本清明上河圖〉，在熊身印上熱鬧繁喧的虹橋市集。

首發限量的「清明上河圖」庫柏力克熊吸引了民眾漏夜排隊，甚至有阿嬤為了替孫子搶購，從27日就前去排隊。限量百組開賣已完售，而9月26日至10月1日的文博會期間，故宮展售攤位也會每日限量發售1組。