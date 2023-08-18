Gogoro與MUJI於上月發表全新聯名系列，同時提供Gogoro VIVA MIX ME與Gogoro VIVA ME兩款選擇，以及7款騎乘風格配件。短短兩週訂單突破1500台，帶動Gogoro整體銷量較上月同期增長3成，其中VIVA MIX車系與VIVA車系較上月同期分別大增1.5倍、1.3倍，創今年Gogoro新車上市最亮眼銷售表現。

Gogoro是MUJI無印良品在台灣打造聯名產品的第一個合作夥伴，融合國際設計大師深澤直人的簡約美學，將「原色棕」、「原色灰」兩款獨家色調注入車款及配件中，充分展現輕盈舒適、自在從容的生活風格，廣獲消費者好評。據Gogoro觀察，聯名系列成功吸引更多年輕都會女性，其中「原色棕」車款最受歡迎，其中VIVA ME原色棕更是本次聯名系列的銷量冠軍。

Gogoro x MUJI聯名車款搭配最高政府補助2萬9300元，最低僅2萬680元即可入手，消費者可至全台Gogoro門市訂購聯名車款、或於指定MUJI無印良品門市支付聯名車款購車定金，消費者可持預購單及明細至Gogoro直營門市付清尾款，指定門市包括：微風、松山車站、美麗華、高島屋、松高、汐止、環球、中壢、大潤發中壢、竹北、LaLaport台中、台中、文心、台南、夢時代、岡山、巨蛋共17間門市。此外，聯名配件同步於Gogoro網路商店販售，不僅能收納各式隨身小物，更輕鬆上手無印風穿搭。