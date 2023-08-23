為迎來台灣高齡化社會，藥妝龍頭屈臣氏23日宣布，繼長照旗艦店、門市之後，明年計畫開藥局門市，提供領取處方籤服務，初期展店8～10家，長期目標全台上看200店。

屈臣氏台灣總經理黃艾知23日指出，儘管疫後保健用品等買氣趨緩，但因口罩解封，購買美妝保養品業績持續雙位數成長，使得屈臣氏的前七月業績相比去年仍是成長。

以目前線下8千至1萬品項、線上3萬至5萬品項，主力業種為健康、美妝、保養、個人清潔等四大類，等同屈臣氏「四隻腳」，業績占比健康保健品為最大宗占四成，美妝與保養兩項合計約占四成，個人清潔保養則約二成，其中最看好還是在於健康保健這一塊，尤其是老齡、熟齡消費部分涵蓋長照商品需求與藥局保健品等需求，依尼爾森報告指出，台灣長照市場規模高達210億元，也因此在上月底於永和秀山門市開出首家長照旗艦店，預計今年底前先開出五家，主要提供長照相關補助申請與諮詢檢測等服務，店內更有大面積展示長照輔具等銷售。

而除了開出長照旗艦店、長照門市，黃艾知亦宣布計畫明年將開出領取處方籤的藥局門市，預計首年開8～10家，長期目標是200店，藥妝連鎖第二大康是美早在去年上半年即布局藥局店中店，截至今年上半年已達標上百家門市，黃艾知認為，屈臣氏全台藥師約200～300名，應是業界藥師最多，但除了開長照、開藥局，目前當下最迫切還是店型改裝。

屈臣氏全台580店，在店數上有開有關沒有顯著提升，主要是近三年來一直在調整體質，包括移店或改裝店型從三個樓層改成一個樓 層，且商品陳列也進行改革，過去一樓均是美妝保養品吸客，保健品則多陳列於2-3樓，但在高齡化社會來臨之際，必須要把保健品移往一樓陳列以方便高齡者採買。