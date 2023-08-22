九三軍人節將至，國防部今天預告，除提供官兵各式活動及優惠，台北101將於9月1日至3日點燈；台北101董事長張學舜提到，雖然之前也曾點燈，但此次擴大舉辦，史上首次連續3天點燈向國軍致敬。

國防部上午舉行「民國112年軍人節活動」說明記者會，文宣心戰處長樓偉傑少將指出，國軍為使民眾能同慶軍人節，在台北101大樓支持下，9月1至9月3日將連續3天辦理點燈活動，且配合點燈首日（9月1日）下午4時到晚上9時，在一旁的台北市水舞廣場舉辦「愛，點亮台灣」活動。

樓偉傑進一步說明，現場由陸、海、空軍布置具軍種特色場景，與多元軍事體驗，包含降落傘穿戴、飛機模型，心戰大隊現場繪製Q版軍事風畫像，青年日報各式文創商品以及國防部發言人臉書的互動攤位，邀請大小朋友一起到場與官兵共度軍人節。

此外，台北101大樓為感謝國軍守護家園的付出與軍眷辛勞，9月將提供現役官兵憑軍人身分證，可攜帶2名直系眷屬免費至89樓觀景台參觀。

台北101大樓董事長張學舜受訪指出，感謝國軍日以繼夜保衛國家與家園，讓民眾能安居樂業並感受到安心的生活，雖然台北101之前也曾點燈並致敬國軍，但此次擴大舉辦，史上首次連續3天點燈向國軍表達最高的敬意。

另外，華信航空也配合軍人節期間，各航班提供聯名的軍事元素紙杯，並利用機上廣播祝賀軍人節。華信航空公關室經理黃尤欗表示，國外經常看到航空公司禮遇前往前線或是返國的軍人，華信航空今年特別在軍人節向守護家園的官兵表達感謝，也希望帶動社會各界共同支持國軍，做官兵最堅實的後盾。

國防部福利事業管理處長蔡尚武上校則提到，福利處持續與多家國內知名廠商簽「企業敬軍活動」，包含三井購物、麗寶樂園、六福村樂園、西雅圖極品咖啡與大同3C等，優惠內容多元。企業敬軍商家共計110家、1865家連鎖門市，嘉惠國軍官兵及軍榮眷，以表達對國軍長期辛勞付出的敬意。（編輯：林興盟）1120822