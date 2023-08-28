因應國內護理人員需求，今年11月11日將增辦第三次護理師考試，考試院今天宣布，報名日期為9月1日至7日，此次護理師考試首度將各考試科目均由80題調減為50題，並逐步提昇試題品質與效度，以選拔優秀護理師。

考試院去年2月8日召開護理師國家考試基礎醫學科精進的專家諮詢會議，經學者專家共同討論，研議將「基礎醫學」科目題數由80題調整為50題，經考選部對外公布後，自去年7月舉辦的第二次護理師考試開始實施。

為提昇護理師考試的試題品質，考選部指出，今年3月23日函請職業主管機關衛福部、台灣護理學會及國內護理學系，就護理師考試試題列考題數宜如何調整表示意見。經彙整回復結果，約有7成支持將試題題數調減為50題。

考試院與考選部今年7月24日召開護理師國考精進的專家諮詢會議，護理師的教育端、護理專業團體、醫院用人單位等代表、職業主管機關獲致高度共識，認為「基礎醫學」科目調減題數自111年7月實施以來，試題品質有所提昇。

由於護理師考試其餘科目考試時間為60分鐘，目前試題題數共列考80題，應考人平均每題作答時間僅45秒，應考人需快速反應回答問題，缺乏思考時間，與護理師臨床實務所需的核心職能及需謹慎判斷並做決定的實際情境有所落差，因此會中建議護理師考試其他4科應試科目均由80題調減為50題。

考選部表示，在專家諮詢會議提供專業意見，並經詳細評估後，決定將護理師考試應試科目「基本護理學與護理行政」、「內外科護理學」、「產兒科護理學」、「精神科與社區衛生護理學」等4科目題數均予調減為50題，並自今年第三次護理師考試開始實施。

考選部也強調，護理師考試試題數調減後，將配合護理師臨床實務所需核心職能，逐步提昇試題品質與效度，選拔醫療場域所需要之優秀護理師。