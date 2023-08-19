在英格蘭西北部一所醫院工作的英國護理師萊比，因在院內新生兒部門殺害7名新生兒，還企圖對另外6名嬰兒下手，今天被判有罪。她曾形容自己是「恐怖的惡人」。

路透社報導，33歲的萊比（Lucy Letby）於2015年到2016年在徹斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）殺害5名男嬰和2名女嬰，並對其他嬰兒下手，因此被定罪；她通常是在值夜班時犯案。

當地媒體提到，曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）審理10個月後做出有罪判決，萊比成了英國現代史上殺害最多兒童的連續殺手。

萊比被控的另兩起謀殺未遂案罪名不成立；此外，陪審團花110小時仔細思量，仍未就另外6起涉嫌襲嬰案達成共識。

受害者家屬透過聲明說：「我們心碎、哀痛、憤怒、麻木，我們也許永遠理解不了這種事為何會發生。」

檢方告訴陪審團，萊比在一些嬰兒身上施打胰島素，還有一些被注射空氣或強迫灌奶，有些嬰兒甚至在死前遭受多重折磨。

警方逮捕萊比後搜索她的住處，發現一張手寫紙條，上面寫著「我故意殺了他們，因為我的能力不足以照顧他們」。

她還寫道：「我是個恐怖的惡人…我做了這件事，我很邪惡。」

萊比殘害的嬰兒中有幾對是雙胞胎。在其中一案，她把雙胞胎兩人都殺了，在另外兩案，她殺了雙胞胎其中一人，另外一人沒殺成。

最年幼的受害者才剛誕生一天。

法庭預定8月21日宣判刑期，萊比將面臨漫長的牢獄生活，有可能是少見的終身監禁。

徹斯特伯爵夫人醫院的新生兒部門收治早產或罹病的嬰兒。自2015年1月起的18個月間，這個部門的不明原因死亡或病倒人數愈來愈多，引起資深醫師關切，萊比的犯行才曝光。

由於醫師找不出醫學上的原因，警方於是介入。檢察官強生（Nick Johnson）說，經過漫長調查後指向萊比，因為「每當事情惡化，都能發現她在當中呈現惡意」。

萊比作證時哭著說，她從未試圖傷害那些嬰兒，只是想照顧他們，她把不安全的人員配置歸咎於病房和骯髒的環境。

萊比還聲稱，有4名醫師合謀要把部門疏失推給她；她說寫下「我很邪惡」的紙條，是因為不知所措。

但檢方認為，萊比是冷血、殘酷、工於心計的騙子，她不斷變更說法，應把她的筆記視為供詞。

警探們說，萊比的生活中找不到任何異常，因此無法判斷犯案動機。主導調查的刑偵督察長休斯（Paul Hughes）說：「很遺憾地，除非她願意開口，否則我想我們永遠不會知道（動機）。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1120819