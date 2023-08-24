浙江省「餘姚發布」24日消息，餘姚市應急管理局23日通報稱，當天8時31分許，餘姚市泗門鎮長振路7號寧波雨菲化妝品包裝用品有限公司一鋼結構建築倒塌，有12人被困，造成2人死亡、3人危重、7人輕傷。

事件發生後，寧波市主要領導高度重視，迅速派出市政府相關領導第一時間趕赴現場指揮處置，全力組織應急、消防等部門開展搜救。目前所有被困人員全部搜尋到位，其中2人已死亡。其餘人員均已第一時間送醫院治療，3人危重、7人輕傷。

下一步將全力做好傷患救治、迅速開展事故原因調查、做好善後處置等相關工作。

公開資料顯示，寧波雨菲化妝品包裝用品有限公司（曾用名：餘姚市雨菲化妝品包裝用品有限公司），成立於2014年，位於浙江省寧波市，是一家以從事橡膠和塑膠製品業為主的企業。企業註冊資本680萬人民幣，實繳資本620.1萬人民幣。

經營範圍包括，一般項目：塑膠包裝箱及容器製造；塑膠製品製造；照明器具製造；電子元器件製造；配電開關控制設備製造；五金產品製造；鍛件及粉末冶金製品製造；家用電器製造；家用紡織製成品製造；產業用紡織製成品製造；產業用紡織製成品銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：電線、電纜製造；衛生用品和一次性使用醫療用品生產（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以審批結果為准）。