輕輕鬆鬆月入近10萬，雇主請吃一頓飯，價格竟然比薪水還高，這樣的工作，你羨慕嗎？美國一名網紅護理師分享她大學時期為好萊塢巨星工作的經驗，聲稱她當時不但入住這名巨星的比佛利山豪宅，而且受雇期間幾乎沒什麼工作要做。

據英國《太陽報》報導，美國網紅護理師Miki Rai在TikTok帳號發布影片，披露了她就讀洛杉磯加大護理系期間的這份特別工作。她坦承，自己很少看電影，也沒在追蹤名人的消息，對於這位好萊塢A咖認識不多。當時這位巨星的另一半需要照護，所以在找居家護理師。

Miki Rai成功獲得雇用後，就入住這位巨星位於比佛利山莊的豪宅，每周薪水高達600英鎊（約新台幣2.48萬元），等於工作1個月就進帳2400英鎊（約新台幣9.91萬元）。

這份工作薪水豐厚，但工作卻很輕鬆。Miki Rai表示，她1周可能只工作了幾小時。雇主甚至還會帶她去吃大餐，有一次她瞄到帳單，那次的大餐要價竟然高達3800英鎊（約新台幣15.7萬元）！

對於她的經歷，不少網友大表羨慕，還有人留言笑問，「現在還有在徵人嗎？」，還釣出一些有著類似經歷的網友，聲稱自己也曾當過名人的居家護理師，當然也有人不少人想知道，這位好萊塢A咖雇主到底是誰。