苗栗大千醫院與新生醫專簽署產學合作契約，期望能穩定護理師來源。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗大千醫院推出多項獎勵措施期望能留下護理師。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

面對護理師荒，苗栗縣大千、為恭等區域醫院，近幾年來都在絞盡腦汁招募新血投入護理師行列，大千醫院提供每年12萬元獎學金與2所醫事專科學校簽定產學合作契約，為恭醫院也提出同樣的獎學金來招募護理科系同學加入，也提供多重津貼及福利措施來吸引護理師，2家醫院措施雖有成效，但距離補滿護理師仍有努力空間。

苗栗市大千醫院指出，歷經新冠疫情洗禮，護理人員長時間面臨照護壓力，又擔心感染給家人，在如此嚴峻照護環境下導致身心俱疲。因此，自2022年底，全台開始爆發護理人員離職潮。以往護理人員離職後，依序會有畢業新鮮人加入護理職場，然而在如此的醫療環境及少子化影響下，畢業生願意進入護理職場的新鮮人微乎其微，造成嚴重的護理師荒。

大千醫院為能緩解護理人力問題，分別祭出教育部展翅計畫1年12萬、校園徵才博覽會、到校入班招募、學校護理師考照班衝刺班招募等措施。另外，更與新生醫專及仁德醫專等科系簽署產學合作，成立大千碧英公費護理專班，各50名學生，自專1至專5，公費每年12萬元，合計每人5年60萬，與學校合作培育自己的公費生。

大千醫院對人員招募部分，則是祭出2年16萬護理精英募集任用獎金、單人套房宿舍、返鄉車資補助、員工托嬰中心、學位進修等多項福利，希望能吸引外地護理精英來到苗栗服務鄉親。對留住現任護理人員，除了增加資深人員留任獎金2年6萬、3年10萬8千元，以及員工在職進修獎學金每年8萬，同時，由於急性病房因照護的層面較廣且繁鎖，因此更於今年新增病房津貼每月2千元，希望能藉此改善、緩解護理人力的困境。

為恭醫院除了祭出同樣每年12萬元的獎學金外，更透過人力銀行協助媒合徵用護理師，主動參與校園徵才活動達15場次，並在社群網站、村里辦公室、勞動部就業中心、竹南科管局等管道刊登徵才廣告，來招募護理師。並提高各項薪資津貼、福利待遇，期望能留住護理人員。