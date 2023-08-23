護理師工作壓力大且薪資低，根據護理師公會統計，去年底到現在已有1700名護理人員辭職，各大醫院人力不足，只能關床因應。有網友好奇問「護理師為什麼不罷工？」認為像空服員一樣罷工應該有用；知情網友直言醫界經常內鬥是主因，「因為無法團結，醫界整護理最狠的，不是醫師，不是健保局，而是護理界高層。」

一名網友在批踢踢發文表示，護理師擁有護理背景，「若長得漂亮，似乎當空姐會較吃香。」他認為，過去航空業都有罷工的經驗，不解護理師為何不罷工維護自身權益，「感覺會很有用」。

文章曝光後引發許多討論，知情網友直言醫界無法團結是主因，「護理內鬥最嚴重耶，每次吵架就護理啊」、「護理師先解決內部問題比較實在」、「不過護理界都是自己人整自己人。」

也有網友認為護理師罷工會被病患及社會情緒勒索，「比起罷工，辭職去診所做簡單多了」、「現在一堆醫院都關床啊」、「不用罷，現在都辭職，不然怎麼到處缺人，肯罷工還有救，離職的就不會再回來了。」