繼新動物園運動改善動物環境，全面提升動物福祉後，日前壽山動物園獲贈一組超音波掃描儀，守護動物健康再升級。觀光局長高閔琳表示，感謝阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院的捐贈，透過超音波掃描儀提供快速、準確且安全的即時影像，首次受惠的山羌及台灣獼猴經檢查後均健康無虞，未來獸醫們安排進行例行性健檢，超音波檢查除了可提早發現動物隱藏性疾病外，也能即時給予最適當醫療處置。

壽山動物園獸醫師為台灣獼猴進行超音波檢查（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高閔琳說，致力動物福祉的提升，一直是動物園努力的目標。動物和人類都一樣需要定期做健康檢查，經超音波掃描後山羌一切正常，僅需適時修蹄；而台灣獼猴也健康無異狀。感謝市政顧問張泰源媒合及阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院慷慨捐贈，很高興高雄重要區域性醫療院所關心動物福祉，以行動支持動物醫療及保育相關工作，讓動物們獲更好照顧。

壽山動物園獸醫師為山羌健檢（圖片來源：高雄市觀光局提供）

阮綜合醫院監察阮郁文也指出，日前因添購新醫療設備而將原有的超音波儀轉贈予動物園，很開心捐贈的超音波儀仍可繼續發揮診療功能，幫助不同的生命個體，讓壽山動物園的動物們健康陪伴更多大小朋友成長。他說，超音波是人耳無法聽見的高頻率音波，穿透動物體到達身體的內部，將折射回來的音波再經儀器轉化，即可顯示出影像及製程畫像，用以檢查動物臟器及組織形狀、大小、位置及運動情況，腹部超音波檢查也可早期發現各內臟的病變，進而給予適當醫療處置，是目前民眾經常接觸到的醫療檢查，更是內、外科診斷及治療時的重要儀器。

觀光局致贈感謝狀予阮綜合醫院（圖片來源：高雄市觀光局提供）

壽山動物園補充說道，山羌為台灣特有亞種、也是台灣體型最小鹿科動物，生性膽怯，園區共有5隻，這次特別安排牠們搶先體驗例行性健檢。另近期也接獲獼猴因誤闖民宅覓食、或民眾私養被查獲後送收容等個案，因此也安排這些新進獼猴進行健檢體驗。園方呼籲，請民眾勿私養或餵食野生獼猴，並保持人與野生動物適當距離，讓彼此共享壽山自然環境。

壽山動物園山羌（圖片來源：高雄市觀光局提供）

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