在生命垂危時，真摯的感情更能讓人動容。慈濟醫院的加護病房（ICU）護理師林婷在昨（22）日七夕情人節分享，前陣子有對老夫妻雙雙住院，奶奶因為意識不清、病況危急入住ICU，爺爺也因肺炎插管住進醫院的呼吸照護中心，雖然爺爺心心念念奶奶卻一直無法見面，直到最近才在雙方醫護人員極力幫忙下，順利完成也許是最後一次見面的願望，貼文曝光後惹哭不少網友。

林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」發文表示，爺爺得知奶奶腦出血住進ICU後，心心念念要探望太太，但因為爺爺插管身體虛弱，只能依靠視訊和奶奶見面，兩人因此1個多月無法見面；家屬知道兩人狀況不穩定提出希望圓夢的請求，兩單位的醫療人員因此極力幫忙，聯繫推床、準備足夠氧氣跟監視器，協同醫師、呼吸治療師、護理長、副護理長、護理師…合力把爺爺推著大床與在ICU的奶奶相見。

林婷為爺爺和奶奶見面的畫面留下紀錄。（林婷一下吧 icu護理師臉書粉專授權提供）

林婷感嘆，「這一天，兩位老人，也許是最後一次見面了，爺爺也知道這次要『好好告別了』，雖然爺爺奶奶嘴上都插著管，不能說話，但從爺爺的眼神充滿了不捨和疼惜…摸著奶奶的雙手一直沒有鬆開過～千言萬語都匯聚在了眼神中～」；林婷提到，雖然護理師每天被時間追著跑，但還是有很多時候內心會被觸動，在醫院工作很累、壓力很大，但是總是會有充滿愛的人對這個破破爛爛的世界縫縫補補，「我也始終願意相信，真心相待，一定不會被辜負！」

對此，許多網友紛紛回應，「欸，賺人眼淚餒」、「怎麼會有這麼大顆的洋蔥」、「太感動的故事了」、「謝謝妳們！妳們都是最溫暖的那道光！」、「看了文字都可以想哭」。