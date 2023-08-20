許多人和另一半分別時，可能會贈送對方禮物表達心意。一位男子近日為女友送機時，收到對方送的一袋禮物，回家打開來後才發現，裡面裝的是前幾天愛愛時女友穿的蕾絲內衣和丁字褲，詢問後女友才解答「怕你太想我啊，讓你可以記得我的味道」，還說其實自己也偷拿了一件他的三角內褲，貼文曝光後引發熱議，還有不少人直呼有共鳴。

原PO在Dcard發文表示，女友最近跟家人出國去玩，他為其送機時收到一袋禮物，「結果裡面裝的是性感的紅色蕾絲內衣和小丁，而且好像是前幾天愛愛的時候穿的那套」，原本原PO以為是送錯東西，於是決定透過私訊詢問女友塞給他內衣幹嘛。

沒想到原PO女友回答，「怕你太想我啊，讓你可以記得我的味道」，還說其實自己趁原PO睡著時，也偷拿了一件白色三角褲塞進包包，讓原PO直呼交往將近5年才知道女友的怪癖，「雖然好色好變態，但我喜歡」。

對此，許多人紛紛回應，「我以前也會拿我老公的內褲回家哈哈哈」、「我只知道男生會要女生的內褲，但沒想到女生會要男生的！」、「這樣增加情趣的方式很棒耶，是很值得祝福的可愛情侶」。