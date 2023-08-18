許效舜（左）特地前來力挺陳子強。（林育昇攝）

唐玲（左）、陳立芹（右）都和陳子強合作過戲劇。（林育昇攝）

周惠珊到場支持陳子強。（林育昇攝）

好友相挺，陳子強感性落淚。（林育昇攝）

陳子強今（18）日舉辦「當代藝術創作個展」茶會，義賣畫作做公益，好友許效舜、唐玲、陳立芹、周惠珊現身力挺。陳子強18歲兒「小天子」雖缺席茶會，但開展前一天特地到場幫忙貼畫作，父子倆常常聯絡，陳子強說2人相處像兄弟，他習慣用經驗分享引導兒子取代責罵。

有帶兒子和女友一起吃飯？陳子強：「偶爾會一起吃，但不會刻意安排，讓他們成為朋友的感覺比較好。」他和女友目前都在拚事業，結婚不是彼此的首選，而七夕即將到來，2人沒有刻意安排，但會找女友一起去做公益。他笑說因太常投入公益，被公司通緝，要他多賺錢。

陳子強10多年前陷入婚變低潮，在做公益中找到平靜，當時許效舜一路相陪，他稱許是「心靈導師」。許效舜也分享做公益帶來的力量，隨後談及多年前媽媽病危，苦等他7個小時，直到他錄影結束趕去醫院，媽媽才嚥下最後一口氣，他昨難過得當場淚崩，藝人們更是哭成一片。

唐玲也到場支持「前男友」，原來2人在《孤戀花》中演一對，還有床戲，2人要在棉被裡「磨來磨去」，唐玲說陳子強很有技術，當場教學要怎麼演出「可愛又不鹹濕」，陳子強笑說其實自己很緊張，開拍前一天還特別上網看唐玲寫真集。

唐玲6月時在臉書力挺陷入性騷擾風波的許傑輝，表示想上許的表演課，遭網友謾罵後刪文，她昨說跟許傑輝沒私交，自己只是個很樂意學習的人，但她知道性騷擾內幕後也感到很震驚。唐玲也提到目前身體三個月得回醫院追蹤，目前狀況都OK。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。