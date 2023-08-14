民眾黨總統參選人柯文哲擔任台北市長期間，針對「台北車站雙子星捷運聯合開發案」，力挺南海控股，但最後遭經濟部投審會因國安疑慮駁回，如今南海控股遭大陸國企沒收股份，再次掀起討論。國民黨台北市議員應曉薇14日表示，南海控股絕對是陸資，若柯真的愛台灣，雙子星聯開案得標廠商就不應該准予陸資。

應曉薇指出，經濟部投審會當時認定南海控股有國安疑慮，前經管會主委顧立雄卻認為南海控股並非中資，形同顧立雄和經濟部長王美花夫妻互打，而柯文哲是當時負責雙子星聯開案的市長，絕對有責任確保南海控股不是陸資。

她說，實際上南海控股一開始就是陸資，且南海集團在台成立的公司資本額僅1000萬，不僅想標下600億標案，還多次變更成員名單。柯剛上任時，希望徹查5大弊案並重新招標，2018年時雙子星聯開案進行第6次招標，柯急著把案子標出去，但如果柯真的愛台灣，聯開案得標廠商就不應該准予有陸資。

應曉薇喊話，「兩岸投資許可辦法」雖於2020年修正，陸資股東持股30％認定方式由綜合持股計算法改為分層認定計算法，但其實換湯不換藥，中央應要謹慎討論投資辦法。

一同參與記者會的台北車站特定區C1私有土地地主權益促進會長王小玉則說，南海控股一直是有國安問題的團隊，王美花、顧立雄和柯文哲都有責任，早該在資格審查就應該駁回。