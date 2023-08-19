《美麗島電子報》17日公布2024最新總統大選滾動式民調，國民黨總統參選人侯友宜擺脫老三地位，上升到第二名。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯輕鬆說，這一兩個禮拜「我可以唱歌了！」隨之唱起「雲豹公主跑得快！跑得快！」來諷刺民進黨立委賴品妤。

《美麗島電子報》17日公布2024最新總統大選滾動式民調，民進黨總統參選人賴清德支持度為37.6％領先，國民黨總統參選人侯友宜則為22.3％居次，民眾黨總統參選人柯文哲20.5％排第三。ETtoday民調雲》18日公布2024年總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度為31.7%，國民黨參選人侯友宜18.6%，民眾黨參選人柯文哲17.5%，鴻海創辦人郭台銘支持度10.2%。

對於侯友宜民調上升為第二名，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯18日在《大新聞大爆卦》表示，最主要的原因是這一兩個禮拜以來，終於可以不用再每天討論國民黨黨內的事情，之前每天討論黨內誰如何如何，在自己家裡找敵人，這是最不智的。

「我們連節目都不想上，我連很多專訪都推掉了」，徐巧芯坦言，「我怎麼知道，講話講得快，不小心講錯一兩句話，被放大檢視之後，後果我可能沒有辦法承擔」。

國民黨台北市立委參選人徐巧芯。（資料照片，黃世麒攝）

徐巧芯直言，他們這些小雞，過去在前線是最有力道監督民進黨的，瞬時沒有事可做，因為大家都在討論黨內的事。

徐巧芯輕鬆說，但這一兩個禮拜不一樣，「變得我可以唱歌了！」隨之唱起「雲豹公主跑得快！跑得快！」來諷刺民進黨立委賴品妤。

徐巧芯批評賴品妤，面臨爸爸賴勁麟的各種爭議，作為現任的立委，竟然回答不出來，直接跑掉！徐認為，這才叫選戰攻防，這才能監督民進黨！民進黨不僅亂花錢，而且建設還做不好。