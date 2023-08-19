【全程字幕】陸共軍宣布對台軍演 柯文哲籲：軍演騷擾無益於兩岸 @ChinaTimes

中共當局宣布將在台灣周邊進行「海空聯合軍演」，民眾黨總統參選人柯文哲今天在臉書喊話，呼籲中共停止此種破壞台海穩定之行為，尊重台灣的生存空間，否則只是讓兩岸之距離越來越遠。

柯文哲說，中共東部戰區稍早宣布，將在台灣周邊海、空域展開軍演，「這種軍事騷擾，損害台海穩定安全，也讓兩岸難以正常交流發展。」

柯文哲表示，「我要呼籲中共停止此種破壞台海穩定之行為」，尊重台灣的生存空間。否則只是讓兩岸之距離越來越遠。