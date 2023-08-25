高捷列車遭人惡意塗鴉，警方已掌握特定對象。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

繼台鐵、中捷列車遭惡意塗鴉，稍早傳出高捷列車也遭殃！高捷公司表示，今日凌晨4時許，司機員於捷運大寮機廠與北機廠進行營運前列車整備時，發現有列車被惡意塗鴉，高捷公司當下立即報警請警方到場鑑識，並更換預計上線營運列車，幸未影響晨間正常營運；警方指出，目前已掌握特定對象，正全力追緝中。

高捷公司表示，25日凌晨四時許，司機員於捷運大寮機廠與北機廠進行營運前列車整備時，回報各有一列車有被惡意塗鴉情況，高捷公司立刻更換預計上線營運列車，並緊急通報捷警到場鑑識，幸未影響晨間正常營運。

高捷公司指出，本次惡意入侵民眾，未經許可攜帶噴漆罐等易燃物進入場站，以及可能涉及破壞操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作等行為，違反大捷法44條第三項規定，事後追查到案時，視情節可依大眾捷運法第50-1條，處以1萬元以上100萬元以下罰鍰，另高捷公司亦將提起相關民事訴訟求償。

高捷公司強調，對於本次列車遭塗鴉事件，表示嚴厲譴責，惡意塗鴉不僅圖案毫無美感，破壞車體外觀，而非法侵入機廠三軌帶電駐車區，更有自身觸電危險，待警方追查到案，高捷將依法求償，絕不寬貸；捷運警察表示，目前有掌握特定對象，正全力追查中。