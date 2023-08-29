不少民眾習慣和朋友相約在北捷，卻又面臨找不到對方的窘境，北捷表示，官方App「台北捷運Go」新功能上線，若和朋友上了同班捷運又找不到彼此，可用「相約列車」功能，只要3步驟就能把自己所在位置分享給朋友，貼心設計讓網友狂讚，但也有人回報，在小碧潭線和新北投線無法使用該功能。

北捷今（29）日於臉書粉專指出，若和朋友搭同班列車卻找不到對方，可用「台北捷運Go」App推出的新功能「相約列車」，能幫助旅客在車廂中快速找到失散的朋友。北捷教3步驟，第一是打開App選取「相約列車」，接著輸入車號和車門訊息，再按下分享鍵即可。

北捷表示，透過連結把所在位置分享給相約的朋友，可讓對方更快找到自己所在的車門，也不會再跟朋友失散了。新功能上線，網友大讚是貼心設計，「哇！很貼心的設計呀」、「台北捷運好貼心的設計啊」、「這個好可愛下次來用用看」、「好喜歡這個功能」。

但也有人下載後發現，部分路線無法使用該功能，「已經試玩過了，可惜小碧潭線跟新北投線無法使用」。