北捷近日在捷運站出入口設置「共享傘租借站」，供需要的旅客租借，第一個小時收費19元，後續每小時收多收10元，一天收費最高不超過39元，讓民眾看到後都大讚方便，指該服務實用又便利。

北捷近日於臉書粉專指出，捷運共享傘服務於8月31日上線，在捷運站出入口都可看到「raingo」共享傘租借站，未來遇到午後雷陣雨，不用害怕出捷運站會淋濕，艷陽高照也不怕被毒辣的太陽照射。

北捷表示，共享傘採用粉綠色傘布，傘骨耐用防風，內側黑膠傘布也有UPF50+防曬效果，拿出手機掃描QRCode，下載「raingo」App即可租借，第一個小時租借費用為19元、後續每小時加10元，最多不超過39元。不過共享傘服務僅限於台北捷運全系統117個車站，新北的環狀線沒有設置。

貼文讓網友狂讚，「昨天看到超酷」、「給力」、「颱風天忘了帶傘就靠raingo了」、「很棒，不用淋雨」、「真的很實用」、「我覺得新店、大坪林站特別需要，新店根本雨城」、「期待可以跟共享行動電源一樣，租借點越來越多」。