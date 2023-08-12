民進黨台北市議員鍾佩玲表示，日前接獲民眾檢舉，木柵貓空纜車車站一樓大廳，不僅規畫的售票區沒任何服務人員，逃生入口更被畫入辦公區域。（鍾佩玲辦公室提供／丁上程台北傳真）

民進黨台北市議員鍾佩玲揭露，日前接獲民眾檢舉，北捷對於木柵貓空纜車疏於管理，逃生梯與戶外平台堆置雜物，1樓入口售票處不僅空無一人，更將緊急出口納入辦公區域範圍，嚴重影響公安。對此北捷則回應，露台區放置車站清潔用品以及相關車站備品，並未影響逃生動線；此外1樓簡易售票口是為配合旅客需求與運量，於平日、假日特定時間皆有人員服務。

鍾佩玲指出，她接獲民眾檢舉，貓空纜車的逃生空間似有違規使用，影響民眾逃生之情事。除了以臨路側直達樓梯的戶外平台堆置雜物，宛如儲藏室，倘意外發生致物品倒落，恐將阻礙民眾逃生；此外遊客中心側的直達樓梯，近1樓出口同樣堆置各式打掃器具。

鍾佩玲說，1樓入口處規畫為售票工作區，但將緊急出口納入辦公區域範圍內，恐將對緊急逃生有所影響。此外，民眾表示當日前往時，卻出現售票工作區空無一人之景象，亦未放置任何引導說明，不知該向誰詢問的無奈狀況。

對此北捷回應，緊鄰新光路側動物園站2樓，目前為露台區，平時放置車站清潔用品以及相關的車站備品，且並未影響逃生動線，並且每日派員進行巡查，除確保逃生動線保持暢通，也確認相關設備是否正常。

針對1樓入口處售票區部分，北捷則強調，貓空纜車開放營運時，於動物園站4樓設有常駐的詢問處(售票處)，1樓的簡易人工售票區係配合旅客之需求及運量，於平日上午10點至晚上6點、假日上午8點半至下午4點半皆有人員服務，其餘時間亦有保全駐守，進行人員管控並回應旅客。