一名網友表示，今早搭台北捷松山新店線，旅客塞爆排到對面月台，還有部分旅客因此感到身體不適，對此北捷說，早上7點54分新店線中正紀念堂站往松山方向列車，因列車行進間發生緊急停車，導致旅客塞爆月台，北捷緊急排除列車狀況，於小南門站安排車上約600位旅客換乘後續列車，列車異常已排除。

原PO今（7）日於PTT八卦版指出，搭乘北捷在松山新店線，不少通勤的旅客塞爆月台，加上空調開得很弱，有好幾個人因此感到不適，「捷運松山新店線有人撐不住了」。

北捷表示，今早 7點54分松山新店線中正紀念堂站往松山方向列車，因列車行進間發生緊急停車，行控中心依照SOP，於小南門站安排車上約600位旅客換乘後續列車，列車異常已排除。期間已透過加強廣播並透過公司網站及「台北捷運Go」App宣導及派員引導，行控中心並調度列車及彈性調整班距因應。

北捷說，由於目前僅該單一列車故障，已移至南京復興袋形軌，並不影響系統營運。至於該列車故障原因，將於送回機廠後詳查。