受中颱卡努外圍環流影響，各地連日降雨導致室內濕氣提高，台電表示，搬動除濕機前應先做2動作，包括先將水箱裡的水倒掉，避免觸電或水濺入機體，以及收納好電源線，以免過度彎折或拉扯，造成電線裡的銅線斷裂，提高起火風險，最好的方式是利用機身把手移動除濕機，才不會引發危機。

台電昨（5）日於臉書粉專指出，室內濕氣偏高時，會移動除濕機到不同的空間使用，但移動除濕機須先把水箱的水倒掉，以避免觸電或水濺入機體；電源線也要收納好，防止搬運過程中過度彎折。

台電提醒搬動除濕機應注意事項。（圖／翻攝自台電臉書）

台電說，移動時千萬不要拉扯電線，否則可能讓電線裡的銅線斷裂，提高短路起火的風險，最安全的做法是握機身的把手來移動除濕機，才不會引發危機。

台電也提醒，除濕機要放在室內空間中央處、空氣流通的空間和平坦的地方；切勿放在狹小密閉的空間、容易濺水的場所，此外除濕機周邊也不要放漏油、發熱的器具或易燃物，因除濕機的原理是將潮濕的空氣吸入機內，透過熱交換器，將空氣中的水分凝成水珠留下，再轉換成乾燥的空氣排出，因此要讓除濕機發揮最佳效能，保持擺放空間空氣的流通順暢很重要。