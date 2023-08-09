8月7日台電高雄區處舉行捐血活動，當天活動雖然大雨，不過同仁熱血不減！處長張以諾(左二)特別感謝高雄捐血中心護理人員的協助。（柯宗緯翻攝）

鳳山區處洪通澤處長（左）頒發感謝狀給熱心公益的退休同仁林清河(右)。（柯宗緯翻攝）

颱風過後，捐血中心一度出現血荒。台電高雄、鳳山區處獲悉後，號召員工踴躍捐熱血，吸引區處員工響應，其中5人更捐血逾百次。台電高雄區處新供課課長施慶忠更是從18歲少年郎開始捐血，到如今已是57歲中年男子，霸氣捐血190次，血小板、骨髓都捐，「只差器官還沒捐」，成為台電人熱心助人好榜樣。

台電高雄區處打頭陣，先在8月7日辦捐血，現場搭配節能、電子帳單宣傳活動，尤其在區處5位捐血超過100次的熱血英雄包括業務組經理林國強、調度經理林良賢、新供課長施慶忠、路巡課長劉文斌及工務段高級技術專員陳春海共5位同仁的號召下，總共吸引70多人參與，捐出106袋熱血。

台電鳳山區處則長期與捐血中心合作，早已培養固定族群參與捐血，近期高雄天氣不穩定，但今（9）日一早仍有熱心民眾冒雨等待捐血，鳳山區處長洪通澤也挽袖捐血。另外，退休同仁林清河夫婦偕同新瑛獅子會夥伴大方捐贈150瓶高級沐浴乳及面膜，鼓勵更多同仁踴躍響應。

「我什麼都捐了，就差器官還沒捐！」值得一提的是，施慶忠從18歲的少年郎，捐血到如今成為57歲的中年男子，仍每年會固定時間報到捐血，總共累計190次，血小板、骨髓全都捐，希望能幫助最需要幫助的人。

高雄捐血中心指出，每逢寒暑假捐血車就少了校園駐點機會，容易出現血荒，再加上前幾周因受杜蘇芮颱風影響，放2天颱風假，血庫存量從原本的7天瞬間減少至3至4天，感謝台電願鼓勵同仁挽袖捐血。