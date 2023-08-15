民進黨立委賴品妤猛轟國民黨總統參選人侯友宜的核能政策，結果其父賴勁麟卻被踢爆是雲豹等多家能源公司董事長，也讓雲豹能源成為各界關注的對象，質疑「讓台電瘦了，雲豹肥了」。對此，行政院長陳建仁今受訪反駁，稱綠能僅占台電成本6％，綠能發展是朝野共識，不需要有不必要的謾罵跟抹黑。

行政院長陳建仁15日針對賴勁麟擔任多家綠能公司負責人，被質疑民進黨都吃綠能，「讓台電瘦了，雲豹肥了」，陳說，台電已經在新聞上做過相關的說明，由於俄烏戰爭的關係，全世界的能源成本大量增加，台電的成本在燃料的部分，最近就增加了2倍，綠能的部分只占台電成本的6％，所以整體來看，台電成本的增加，主要是因為俄烏戰爭引起的燃料成本上升。但是台電在這樣的情況下，也是擔負著政策任務，沒有大幅調漲電費，希望能夠促進台灣的經濟發展，還有減少通貨膨脹，使得民生經濟能夠繼續發展。

關於綠能發展，他表示是朝野的共識，近期朝野政黨的總統候選人都已經積極地在推動綠能發電，所以綠能發電是朝野的共識，所以相關的人士不需要做不必要的謾罵跟抹黑。實際上，最近由於政府的努力，風力跟太陽能發電量已經大幅增加，他說，綠能的發展是需要朝野共同來努力，政府也在這方面會繼續努力，大家攜手共進，才能夠使得台灣在綠能的發展上，趕上國際的標準。