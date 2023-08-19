民進黨立委賴品妤被爆父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，並掛名18家綠能公司負責人，又被翻出雲豹政治獻金以捐民進黨為主。前民進黨立委沈富雄不禁表示，雲豹這件事情未必不合法，但就是觀感非常差。

沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中表示，雲豹這件事，就算完全沒有違法，但是觀感真的非常不好。而國民黨打1%的股權就可以當董事長，沈富雄認為，其實是可以當董事長。

沈富雄接著指出，國民黨再打為什麼賴勁麟有19家子公司，而且都在同一棟大樓裡，甚至在同一個辦公室裡頭。雲豹創辦人解釋說，賴勁麟19子公司沒有拿錢、沒有拿薪水，其實嚴格來講，不需要19家子公司，這就是一個公司的19個部門。所以要追究的就是，為什麼要用子公司，而不是部門？很多人認為這樣才可以到處標案，但他不認同容易標案的說法。沈富雄舉例表示，美國很大的老牌公司GE，很大且部門行業多，連金融、反應爐都做了，他也沒有很多子公司。

沈富雄點出，為什麼雲豹賺了錢，都捐款給民進黨新潮流？賴勁麟恐怕也是一個空頭的，他一個人沒有辦法決定這些錢要捐給誰。所以國民黨要朝這方面打，但要打到重點，因為雲豹這件事未必不合法，但就是觀感非常差。