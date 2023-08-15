國民黨立委洪孟楷昨（14）日在臉書發文爆料，有台電員工向他陳情，稱現在稍微犯錯，就會被威脅用《國安法》究辦，把大家都假想成中共同路人。相關新聞引發網友熱議，大多數人對此感到憤怒，有人更直呼，「台灣人何時會反擊會革命？」

洪孟楷表示，他日前遇到一位在發電廠工作的台電員工，對方感嘆，他們該有的尊重跟價值在這幾年已消失殆盡。該員工指出，2025非核家園是個錯誤的能源政策，但不管是否能得到，執政黨就是要台電硬著頭皮上；此外，現在稍有任何犯錯，會被威脅用《國安法》法辦，查戶頭金流、通聯紀錄，把大家都假想成中共同路人，但在過去，僅是內部檢討懲處，「當了一輩子的台灣人，憑什麼現在要被政府懷疑是共諜？」

相關新聞經轉傳至入口網站《Yahoo》後，大批網友留言表示，「民進黨抹黑完公教人員，開始朝基礎設施員工下手了嗎」、「台灣人何時會反擊會革命」、「台灣有民進黨執政，往後只會災難不斷」、「民進黨搞爛台灣不擇手段」、「太誇張了」、「錯誤的政策比貪汙更可怕，因為影響得更廣更深遠」。