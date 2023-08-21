中天《廟口開講》19日在高雄市苓雅區鼓山亭舉行，參與活動的學者施正鋒上台時狂轟蔡政府，痛批總統蔡英文是「民選皇帝」。對此，有一位自稱「深綠、偏獨」的網友表示，施正鋒所講的就是他的心聲，民進黨不只惡劣，還比國民黨更貪腐，「我只看到民進黨黨產越來越豐富」。

施正鋒直言，在選出一個總統時，照理說也要有國會制衡、監督，但民進黨全面執政後，卻變成了「民選皇帝」。他痛批，在過去，立法院有分工，但現在卻變成總統蔡英文的人馬主導、民進黨多數暴力，「以前我們罵立法院是國民黨的立法局，但現在民進黨過半之後無法無天，想要做什麼都可以」。

施正鋒痛批蔡政府的影片吸引了不少網友留言，有一位自稱是「深綠、偏獨」的網友在影片底下留言表示，施所講的就是他15多年前的心聲，他也認為，台灣的民主早就被權力腐化、洗腦了。

網友留言。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

該網友痛批，民進黨是個非常惡劣的政黨，它比國民黨更貪腐，「對不起那些前輩」，他也狠酸，民進黨太會用口號洗腦台灣百姓，台灣之光、護國神山、Taiwan can help，但它們做的不多，不只沒什麼基礎建設，台灣的房價還高得離譜；蔡政府發錢給百姓，但就是不找出辦法解決勞健保、農保會破產的問題，「基礎建設、國防武器、綠能、碳排、人權、醫療沒有一個像樣的，我只看到民進黨黨產越來越豐富」。