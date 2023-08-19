為了改善桃源區特殊供電的挑戰，台電鳳山區處於18、19日動員自營工作班及承攬商共47人並出動5台昇空車及9台工程車執行大規模線路改善工程，未來除了遇到道路坍方或大型路樹倒塌壓損配電設備事件以外，其他類型停電事故應可大幅減少。

高雄市桃源區因地處偏遠山區，供電線路長度達41公里，每次強風豪雨來襲便容易因樹木倒塌及雷擊或松鼠、猴子等動物碰觸造成供電設備損壞而停電，且因山區配電線路漫長，事故點查修不易，影響復電時間。

高市議員高忠德於6月初找來高市府經發局及台電公司研討對策，台電鳳山區處處長洪通澤於8月16日拜會桃源區長杜司偉，雙方研商如何共同合作以穩定供電，區公所將全力配合宣導居民有關工作停電訊息，未來也會持續強化雙方合作關係。

今年在颱風來臨前，台電率先啟動預防性進駐機制，於荖濃溪水位已達警示位置或橋梁有受損之虞前，鳳山區處就預先派遣搶修人員進駐拉芙蘭里，避免因橋樑沖毀導致人員無法進駐搶修而延宕復電時間，並全面盤點每一枝電桿，找出470桿處設備弱點。

台電鳳山區處自今年7月起，每周派1個工作班進駐桃源地區執行設備弱點改善作業，在工程車輛可達處所於8月上旬即完成改善，工程車輛無法到達且需人員徒步或更換設備停電時間較長的處所，安排於8月18、19日動員自營工作班及承攬商共47人並出動5台昇空車及9台工程車進行大規模線路改善。

台電表示，此次主要工作內容包括導線及開關設備汰換，架空線路全面被覆化以減少外物碰觸，並全面進行樹木修剪以避免樹竹碰觸引起停電事故，經過此次動員，預估除了道路坍方或大型路樹倒塌壓損配電設備外，其他類型停電事故應可大幅減少。