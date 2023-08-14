立法院今年三讀通過強化關鍵基礎設施相關修法，其中就包含造成停電事故及斷訊等項目，不僅拉高刑責還要處罰未遂犯。國民黨立委洪孟楷接獲台電一線員工陳情，感慨現在稍有犯錯，就被威脅用國安法法辦，要被查金流、通聯，「把大家都假想成中共同路人」。

該員工向洪指出，執政黨錯誤的能源政策，講一個2025非核家園，不管做不做得到，就是要台電硬著頭皮上，電力不夠用，大家的精神壓力過去幾個月大到難以想像。

該員工尤其感慨，現在稍有任何犯錯，以前是內部檢討懲處，現在動不動就威脅用國安法法辦，查戶頭金流、查通聯紀錄，就是把大家都假想成中共同路人，「自己當了一輩子的台灣人，憑什麼現在要被政府懷疑是共匪？」

該員工也表示，在台電工作快40年，學的是數字、是科學、是專業，發電他有信心是第一把交椅，全台電廠就是那麼多，發電量最大量就是固定，不斷壓榨現有的人力，這兩三年有多少台電資深員工申請退休，他們是心灰意冷選擇不要再面對，這對國家長遠來講，真的好嗎？

洪孟楷表示，政府對台電員工該有的尊重跟價值，在這幾年消失殆盡；明明是為台灣奉獻打拚近40年的專業人才，卻有不如歸去之感，錯誤的能源政策下被犧牲的一群，下任總統有責任要把台灣帶向正確的能源方向，並且給第一線認真工作的人實質的鼓勵及肯定。