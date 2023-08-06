每個縣市各有特色，一名男子表示，常聽到他人說花蓮好山好水，好奇除此之外，花蓮是否還有其他優點？網友點出3大優勢，包括生活步調慢、空氣好、自然景觀多，大讚花蓮是台灣自然風景最強的縣市，因此有網友說退休後想移居花蓮，但也有人說花蓮地震較多，颱風來襲時風雨也較大。

原PO近日於PTT八卦版指出，朋友為工作移居到花蓮縣，周遭的人得知後，都說「不錯啊！花蓮好山好水」，這令他好奇，花蓮除好山好水外，是否有其他優點？

貼文引發網友點出花蓮優勢，如生活步調慢、空氣好、自然風景超多，「生活步調很慢，適合放鬆渡假」、「空氣很好，鼻子過敏的超有感」、「是台灣自然風景最強的縣市」、「戶外活動選擇多，山海都有得玩」、「不塞車、不缺水」、「在花蓮真的很舒服，步調輕鬆，食物也不錯，退休後想搬過去」。

但也有人說花蓮地震較多、颱風來襲時風雨也較大，「地震很多很會搖」、「板塊交接處，震到怕」、「地震真的超多」、「每年都有機會體驗暴風圈」、「颱風第一排」、「地震搖到變日常」。