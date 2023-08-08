花蓮縣消防局本月5日率20位特搜大隊隊員遠赴瑞士，前往隧道訓練學校訓練2周，沒想到今受訓第4天，特搜隊小隊長蔡壐鈞被人發現躺在床上無生命跡象，經搶救無效。消防局表示，完成相關程序後，將徵得家屬同意在瑞士火化帶回台灣，代理局長吳兆遠目前正依撫卹規定辦理相關後事。

消防局本月2日在縣府大禮堂舉辦特搜大隊出國受訓授旗儀式，由縣長徐榛蔚授旗、勉勵。由於瑞士是全世界隧道最多的國家，當地消防單位具有豐富隧道救災經驗，特搜大隊組成20人的隊伍，於5日出發受訓2周。

今天是出發受訓第4天，卻在上午7時30分許，傳出特搜隊小隊長蔡壐鈞躺在房間床上身體冰冷，經同仁觸摸已無呼吸、心跳，現場急救無效，正由當地檢警處理中，確切死因待當地檢察官相驗確認。

蔡壐鈞曾於2018年0206大地震，協助許多民眾逃生，也曾擔任救助、義消特搜授課教官，2019年得過模範公務員獎，同時也曾參與太魯閣磐石山墜谷等特殊山域救援。

據悉，蔡壐鈞已婚、有兩個小孩，今天父親節發生憾事，對妻小來說皆無法接受。