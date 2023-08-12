法務部行政執行署花蓮分署自6月起連續3次拍賣「知本地區溫泉套房」，已拍出共33間，僅餘2間尚未拍出。（摘自法務部行政執行署／蕭嘉蕙台東傳真）

台東知本溫泉逸軒飯店因滯欠多年稅金，法務部行政執行署花蓮分署今年6月起辦理拍賣，目前僅剩2間，日前已公告特別變賣程序，台東縣稅務局呼籲有意願買受的民眾「先搶先贏」，以應買之書狀最先送達法者為優先，如先到達者難以證明時，以抽籤決定。

台東縣稅務局表示，法務部行政執行署花蓮分署自6月起連續3次拍賣「知本地區溫泉套房」，已拍出共33間，僅餘2間尚未拍出，為建物面積或土地持分較大建物。花蓮分署於8月7日公告特別變賣程序，民眾如有意願應買，可自公告揭示日起3個月內，向花蓮分署具狀為應買表示，即有機會以應買最低價格取得。

稅務局指出，公告應買建物標號己、庚兩案，建物面積都為72.01 平方公尺、土地持分128／10000、應買最低價格則為2558520元，可於花蓮分署合作推出線上實境看屋（https://www.hly.moj.gov.tw），觀賞屋內實況。