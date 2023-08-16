日本鳥取縣受到今年第7號颱風蘭恩帶來破紀錄大雨襲擊，各地都出現災情，包括當地三朝溫泉知名的「河原風呂」也傳出遭高漲河水淹沒。

日本朝日新聞報導，位於鳥取縣中部三朝町的三朝溫泉，有一處位於三德川河邊的露天溫泉「河原風呂」，這次因為颱風來襲導致河水高漲被淹沒。

三朝溫泉觀光協會表示，日前得知蘭恩將接近的預報後，作為防颱準備，已在8月14日撤除河邊部分更衣室。

這處「河原風呂」兩年前也曾因大雨受災，當時花了約一個月才完成重建。目前還不清楚這次大雨受災程度，要等到河水水位下降後才能進行調查。

三朝溫泉觀光協會職員表示，天然災害真的沒辦法，必須預先對颱風及大雨等做好準備；由於有人已經在等待溫泉恢復營業，希望能盡快完成重建。

雖然當地溫泉街上有部分旅館也傳出淹水等災情，但周邊道路仍然可以通行。觀光協會表示，希望大家可以詢問旅館最新狀況，若沒問題的話請一定要來造訪。

當地溫泉旅館從業人員說，「雨勢相當激烈還發生漏水，由於旅館前的河水看似要滿出來，很擔心如果氾濫要怎麼辦，這還是第一次看到這種狀況」。

跟家人從兵庫縣姬路市到訪的遊客表示，當時河水逐漸上漲令人擔心，但旅館比避難所更讓人安心，入住後可以好好休息。