遠雄賣台中北屯土地 5億入袋 20:392023/08/15 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠雄（5522）15日晚間公告，以40億元處分台中市北屯區2,324坪土地、1,670坪建物給富宇建設、自然人，預估有5億元處分利益入袋，對公司每股貢獻約0.63元左右。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏威夷野火肆虐 重建費用超過55億美元 Esmark擬收購美國鋼鐵 出價78億美元 《家生活》客製化窗簾邁入旺季 億豐Q3添動能 #遠雄 #建物 #北屯 #賣台 #億入 也許您會感興趣 推薦閱讀 友訊財報納入友勁效益 上半年獲利5.24億元 18:592023/08/14 財經 《造紙股》華紙Q2淡季營運弱 H1轉虧探近14年低 14:292023/08/15 財經 《觀光股》旅遊業苦盡甘來 這4家Q2獲利飆新高 13:192023/08/15 財經 《造紙股》永豐餘Q2業外助獲利強彈 H1仍探近8年同期低 15:392023/08/15 財經 蘋果買庫藏股已逾5千億美元 比Visa公司市值還高 23:122023/08/14 財經 救命稻草！恒大汽車獲5億美元戰略投資 23:052023/08/14 財經 《電週邊》強固型電腦出貨旺 神基財報績優生 15:192023/08/14 財經 近百年「台大一號館」未評估就修繕 監委要查了 16:432023/08/12 政治 債券資金呈趨吉避凶 非投資等級債連三周賣超 12:272023/08/14 財經 《電零組》億杰傳捷報 搶啖衛星商機 10:482023/08/14 財經 《櫃買市場》伯鑫上櫃案審議通過 08:082023/08/15 財經 好吃又好玩 承億酒店首推「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」搶市 18:062023/08/14 財經 台灣出口聚碳酸酯 大陸占約7成 18:592023/08/14 財經 民進黨「這政策」恐賠8000億！李鴻源一看嚇壞：沒救了 05:302023/08/14 政治 賣場失火建物倒 神隊友助陣「消防機器人」深入火場救援 15:042023/08/14 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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