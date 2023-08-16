易寶宏赴外役監爭議延燒 蔡清祥回應了

矯正署副署長楊方彥（陳志賢攝）

涉及北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏，被判刑9年入監，去年服刑過半，獲准移至外役監執行，引發軒然大波，法務部事後發現易在台北監獄服刑申請到外役監時，北監承辦人填寫易審查基準表時，漏未勾選毒品紀錄項目，法務部長蔡清祥16日表示，已要求矯正署對於遴選過程一定要嚴格把關，對於各監所初核的成績，也要做嚴格審查，

蔡清祥表示，這起事件發生時，他人在國外參訪，得知此事即要求法務部政風小組會同矯正署政風室馬上查明遴選過程是否有不法情事，日後也會要求矯正署對於遴選過程一定要嚴格把關，對於各監所初核的成績，也要做嚴格審查，他相信矯正署一定會遵照指示辦理。

他說，目前遴選外役監是由各監所初核，再由矯正署審查，如果有檢討改進的地方，修法的後續工作仍會持續進行，外役監條例雖然三讀通過，但後續還會持續檢討，例如行刑累進處遇修例、外役監遴選辦法、受刑人返家探視辦法，法務部已經召開2次會議，馬上也要舉行第3次會議，會做通盤性檢討。如果有需要，會進一步修法，納入外部人士審查。

他說，這次北監承辦人的部分，矯正署已針對行政責任進行了解，刑事責任則已移請廉政署立案調查，無論行政責任、刑事責任都要查清楚。

另矯正署副署長楊方彥說，承辦人是在2021年12月到任，是第一次承辦這業務，以致於出現疏漏，易寶宏曾有觀察勒戒的紀錄，基本上判決書上有附註，承辦人是看判決書正面，認為易是初犯，因為觀察勒戒不算累犯，以致於產生誤會，在審查表上將初犯勾選成「無」。

楊方彥說，審查表除承辦人勾選外，單位主管也要做覆核，主管也沒有查清楚，所以會一併追究單位主管的行政責任。

法務部說，易寶宏事件後，法務部指示法務部政風小組會同矯正署政風室主動調查易的外役監遴選程序，7月8日責請台北監獄提供書面資料，7月11日、18日、19日前往北監實地進行調查。法務部認為，易雖符合報名外役監受刑人之法定門檻，但北監承辦人填寫審查基準表時，在毒品紀錄項目勾選錯誤。

北監雖於7月28日召開考績會議懲處北監2名承辦人申誡，但矯正署認為，北監懲處議處結果對於相關人員違失情節及懲處結果，未臻周延，另要求一併檢討主管監督不周之責任，為求審慎已退回北監再議，並責成該監盡速召開考績會核議。

另矯正署亦就疑涉公文書登載不實部分，8月14日主動函請廉政署分案偵處，廉政署將就有無涉及貪瀆部分一併查明。